شاب يقتل مسعفة من خدمة الطوارئ في السويد أثناء عملها

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات السويدية، اليوم الأحد، إن مسعفة تعمل في خدمة الطوارئ تعرضت للهجوم بسكين وقتلت أثناء أداء واجبها.

وتعرضت المسعفة للطعن من شاب في بلدة "هارمانجر" في شرق السويد أمس السبت. وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى جراء إصاباتها رغم محاولات إنقاذ حياتها.

واعتقل المشتبه به وهو رجل، يبلغ من العمر 25 عاما، ويواجه تهمة القتل.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "موظفو خدمات الطوارئ يعملون من أجلنا كل يوم ويفعلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح".

وأضاف كريسترسون أن التفاصيل الدقيقة للهجوم ودوافعه لم تحدد بعد، لكنه وصف الحادث بأنه "مروع للغاية" بغض النظر عن الظروف والأسباب.

تقع بلدة "هارمانجر" على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم. وذكرت الإذاعة السويدية أن المرأة كان عمرها 45 عاما ووصفها زملاؤها السابقون بأنها مسعفة متمرسة وهادئة.