بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين وتفرض عقوبات جديدة على حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة التلغراف البريطانية ، الليلة الماضية ، إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيصدر اليوم الأحد 21 أيلول / سبتمبر 2025 ، بيانا رسميا يؤكد فيه عزم حكومته الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات جديدة على حركة حماس .

وذكرت الصحيفة أن ستارمر يعتزم فرض عقوبات جديدة على حركة حماس، في محاولة لتهدئة الانتقادات الداخلية الموجهة لقراره بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وللتأكيد على أن الخطوة تأتي ضمن مقاربة "متوازنة" في السياسة الخارجية البريطانية.

القرار المتوقع يعكس تحولا لافتا في موقف بريطانيا من القضية الفلسطينية، ويضع لندن في دائرة الضوء على الساحة الدولية مع ما قد يترتب عليه من ردود فعل إقليمية ودولية متباينة.

وتعد بريطانيا من أبرز داعمي إسرائيل، لكن موقفها تغير مع تكثيف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة .

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد صرح في تموز/يوليو، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار مع حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية عدة، بينها "بي بي سي" ووكالة "برس أسوسييشن"، أنه سيعلن عن هذا الاعتراف الأحد.

وأكد ستارمر في تموز/يوليو، أن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سليمة، في لحظة أقصى تأثير لحل الدولتين".

وردا على ذلك، اتهمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، بمكافأة "الإرهاب الوحشي" واسترضاء الفكر "الجهادي".

ويأتي الإعلان المرتقب لستارمر قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعترف نحو عشر دول أخرى، من بينها فرنسا، بدولة فلسطينية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها الجديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع.

