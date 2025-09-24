ماكرون: وقف حرب غزة هو مفتاح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف ماكرون في مقابلة صحفية، مساء أمس الثلاثاء من نيويورك، أن ترمب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

وتابع، "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة، وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".

وقال ماكرون تعقيبا على خطاب ترمب في الأمم المتحدة، "أرى رئيسا أميركيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: 'أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات'، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع".

المصدر : وكالة وفا