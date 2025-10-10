عاجل .. الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماع استمر ساعات الخميس.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لمناقشة القرار. وعُقد بعد ذلك اجتماع حكومي شامل مع الوزراء. وشارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماعات سابقة مع نتانياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكان من المقرر أن يعارض الاتفاق وزراء اليمين الإسرائيليون، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (من الحزب الصهيوني الديني) ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير (من حزب عوتسما يهوديت). وقد أعرب كلاهما عن معارضتهما إلى حد كبير بسبب عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين التي من المقرر أن تتم بعودة الرهائن الإسرائيليين.

وستصوت وزيرة البعثات الوطنية أوريت ستروك، وهي أيضًا عضو في الحزب الصهيوني الديني، ضد الصفقة "مهما كان الأمر"، حسبما قال المتحدث باسمها لصحيفة جيروزاليم بوست .

ورغم أن بن غفير قال إنه سيصوت ضد الاتفاق، فإن حزبه لا يخطط حتى الآن لمغادرة الحكومة في هذه المرحلة، بحسب المتحدث باسمه يوم الخميس.

وحدد سموتريتش وبن غفير "خطوطا حمراء" لنتانياهو لكي تنسحب أحزابهما من الحكومة ردا على الاقتراح الأسبوع الماضي.

وفي أجزاء من الاجتماع تسربت إلى صحيفة جيروزالم بوست ، أصبح واضحا أن بن غفير وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لم يكونوا متفقين على شروط إنهاء الحرب في ظل إدارة ترامب.

بن غفير يعارض بشدة

أعرب بن غفير عن معارضته الشديدة لإطلاق سراح الإرهابيين، واصفًا إياهم بـ"قتلة الأطفال" و"مغتصبي النساء". وأكد أن هؤلاء الأفراد لن يُطلق سراحهم أبدًا في الولايات المتحدة، مشيدًا بالعمل الدؤوب الذي بذله نظراؤه، لكنه أصر على أنهم لن يقبلوا بمثل هذه التنازلات.

كما انتقد ما اعتبره جهودا لإحلال السلام مع حماس، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى قتل الإسرائيليين وأن السلام معهم مستحيل. وردًا على مخاوف بن غفير، شارك ويتكوف كيف سامح تاجر المخدرات الذي تسبب في وفاة ابنه بعد رؤية والديه في المحكمة.

ردّ بن غفير: "سيد ويتكوف، هذا هو الفرق: من قتلونا في السابع من أكتوبر لا يطلبون المغفرة. عائلاتهم فخورة بذلك. إنهم يريدون قتل اليهود". وأكد كوشنر اعتقاده بأن حماس معزولة دوليا ورادعة عن التصرف.

رد بن غفير متسائلاً: "هل كنتم ستتصالحون مع هتلر؟ حماس هي هتلر. يريدون قتلنا".

وفي الاجتماع، قال كوشنر للوزراء الإسرائيليين: "لقد توصلنا إلى اتفاق هنا يعزل حماس ويشجع الأطراف الفاعلة في العالم العربي على السعي إلى السلام. هذا الاتفاق يضمن أمن إسرائيل"، وأضاف :"إذا اضطررنا للتصرف بالقوة، فسنفعل. إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وقال سموتريتش، الخميس، إنه يعتقد أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، الذين أشار إليهم باعتبارهم "الجيل القادم من قيادة الإرهاب"، سيكون له عواقب وخيمة. وأضاف أن السجناء المفرج عنهم يخططون "لفعل كل شيء لمواصلة سفك أنهار الدم اليهودي".

