الرئيس عباس يعزي أمير قطر بوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري

القاهرة - كتب محمد نسيم - عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري بحادث السير المؤسف في شرم الشيخ، خلال أداء عملهم الدبلوماسي والإنساني الأسمى في إنجاز وقف الحرب على شعبنا.

وقال الرئيس عباس في برقية التعزية: "نشارككم الحزن بهذا المصاب الجلل، ونتقدم باسم دولة فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لسموكم ومن خلالكم لعائلات الشهداء الكريمة وللشعب القطري الشقيق كافة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وبلدكم وشعبكم بخير وسلام".

المصدر : وكالة وفا