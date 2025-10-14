اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي : سنقدم تمويلا لإعادة إعمار غزة

0 نشر
0 تبليغ

الاتحاد الأوروبي : سنقدم تمويلا لإعادة إعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 ، أنه سيقدم تمويلا لإعادة إعمار قطاع غزة .

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ، سنكون قوة فاعلة ضمن مجموعة المانحين للفلسطينيين وسنقدم تمويلا من الاتحاد الأوروبي لاعادة إعمار غزة".

وأوضحت أن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم فى شرم الشيخ يعد إنجازًا تاريخيًا، معلنة أن الاتحاد سيقدم تمويلًا لإعادة إعمار غزة.

وقالت إن عودة الرهائن الإسرائيليين "لحظة فرح لعائلاتهم ولحظة ارتياح للعالم أجمع..وهذا يعني إمكانية طي صفحة جديدة وبدء فصل جديد".

وشددت على أن أوروبا بالكامل تدعم خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، مشيرة إلى أن أوروبا على أهبة الاستعداد للمساهمة في نجاحه "بكل ما أوتينا من قوة وعلى وجه الخصوص، من خلال تقديم الدعم في مجال الحوكمة وإصلاح السلطة الفلسطينية.

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا