"مكبر الصوت" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب الاثنين مقابلة إريك نجل الرئيس الأميركي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.

جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت بعد أن ألقى ترامب كلمة في القمة التي عقدت في مصر.

ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.

وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ في مصر بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.

وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، سأل برابوو ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".



ورد ترامب قائلاً "سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. ثم قال ترامب مرة أخرى "سأطلب من إريك الاتصال بك".

ورد برابوو "إريك أو دون جونيور".

ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة.