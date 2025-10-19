اخبار العالم

17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى 17 شخصاً على الأقل كانوا يستقلون حافلة جراء حادث في ولاية برنامبوك في شمال شرق البرازيل، بحسب ما أفادت الشرطة البرازيلية السبت.


ووقع الحادث الجمعة حين فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، علماً أنها كانت تقل ثلاثين شخصاً، وفق ما أوضحت شرطة المرور في الولاية المذكورة.

وأضافت الشرطة في بيان أن السائق "سلك طريقاً معاكساً واصطدم بصخور بجانب الطريق ثم اصطدم بحاجز رملي ما أدى إلى انقلاب" الحافلة.
ولم تم تأكيد عدد المصابين.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على إكس "إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم، أتقدم بأحر التعازي والتضامن في هذا الوقت الأليم".

