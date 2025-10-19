إجلاء الآلاف في الفلبين مع وصول العاصفة راميل

ابوظبي - سيف اليزيد - تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في لوزون بسبب العاصفة الاستوائية راميل، التي جلبت أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية عبر الأجزاء الجنوبية والوسطى من الجزيرة.

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في تقرير حول الوضع اليوم الأحد أنه تم إجلاء 22 ألفاً و311 شخصاً من كالابارزون وبيكول، حيث نفذت الحكومات المحلية إجراءات استباقية قبل وصول العاصفة راميل إلى اليابسة، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأحد.

وأضاف أن العاصفة عطلت أيضاً عمليات النقل بمختلف أنحاء البلاد. وتضرر 39 ميناء بحرياً على الأقل، مما أدى إلى تقطع السبل بـ3242 مسافراً و1050 من البضائع وست سفن. وعلى الرغم من عمليات النزوح الواسعة واضطرابات السفر، قالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في البنية التحتية أو الزراعة حتى الآن.