البيت الأبيض: ترامب يلتقي شي الخميس المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب سيحضر اجتماعا ثنائيا مع شي في الصباح قبل أن يعود جوا إلى واشنطن في المساء.

ووفقا للمتحدثة، فإنه قبل السفر إلى كوريا الجنوبية، سيتوجه ترامب بالطائرة إلى ماليزيا واليابان، مضيفة أن ترامب سيبدأ رحلته إلى آسيا في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

وقال ترامب لاحقا إنه يأمل أن يكون للاجتماع نتيجة إيجابية للولايات المتحدة.