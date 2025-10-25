"ميليسا" تهدد منطقة الكاريبي بفيضانات كارثية

ابوظبي - سيف اليزيد - اقتربت العاصفة المدارية "ميليسا" من بلوغ قوة إعصار، اليوم السبت، ومن المتوقع أن تشتد بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار غزيرة للغاية قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في منطقة بحر الكاريبي الشمالية.

ومن المنتظر أن تهطل أمطار غزيرة بصورة غير عادية تصل إلى 35 بوصة (89 سنتيمترا) في جنوب غرب هايتي.

وأسفرت العاصفة بطيئة الحركة وغير المستقرة حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص رابع في جمهورية الدومينيكان، حيث لا يزال شخص آخر مفقودا.

كما توقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن تهطل أمطار تصل إلى 25 بوصة (64 سنتيمترا) في جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان حتى يوم الاثنين، مع احتمال وصول كمية الأمطار إلى 35 بوصة (89 سنتيمترا) في شبه جزيرة تيبورون الهايتية.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز "إذا هطلت تلك الكميات من الأمطار، فسنكون أمام احتمال حدوث فيضانات كارثية".

وأضاف المركز أن العاصفة "ميليسا" كانت تتمركز على بعد نحو 160 ميلا (260 كيلومترا) جنوب شرق كينجستون في جامايكا، وحوالي 235 ميلا (375 كيلومترا) جنوب غرب بور أو برنس عاصمة هايتي، وكانت رياحها القصوى المستمرة تبلغ 70 ميلا في الساعة (110 كيلومترات)، بينما تتحرك ببطء نحو الغرب الشمالي الغربي بسرعة ميل واحد في الساعة (3 كيلومترات في الساعة).

وتابع المركز في بيانه "من المتوقع أن تبدأ عملية الاشتداد السريع خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ومن المرجح أن تتحول ميليسا إلى إعصار قريبا، وإلى إعصار كبير بحلول يوم غد الأحد".