مقتل شخصين وإصابة 11 في إطلاق نار خلال حفلة بأمريكا

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة ريفية خارج بلدة ماكستون، مشيرةً إلى أن أكثر من 150 شخصًا غادروا الموقع قبل وصول قوات الأمن، مؤكدةً أن "الحادث يبدو فرديًا ولا يشكل تهديدًا للمجتمع”. ولم تُعلن بعد تفاصيل عن الضحايا أو أي اعتقالات مرتبطة بالحادثة.
