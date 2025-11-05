قتلى ومصابون بتحطم طائرة شحن في كنتاكي الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون في حادث تحطم وانفجار طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل في ولاية كنتاكي الأميركية. وتحطمت الطائرة نحو الساعة 0515 مساء بالتوقيت المحلي أثناء إقلاعها متجهة إلى هونولولو من مركز "وورلدبورت" التابع لشركة "يو بي إس" في مطار محمد علي الدولي بمدينة لويفيل. وقال الضابط جوناثان بيفن، المتحدث باسم المطار، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم. وصرح حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير بأن من بين الـ 11 الذين أصيبوا، حالة البعض "بالغة الخطورة".

وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة لهب في الجناح الأيسر للطائرة وسحبا من الدخان، قبل أن ترتفع الطائرة قليلا عن الأرض ثم تتحطم وتنفجر. كما أظهرت لقطات مصورة أجزاء من سقف مبنى ممزق بالقرب من نهاية المدرج. وأغلق المطار عقب الحادث، وتم تعليق الرحلات من وإلى مدينة لويفيل مؤقتا، بحسب ما أعلن المطار عبر حسابه على منصة إكس. وقالت السلطات المحلية إن المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل تولى التحقيق في سبب التحطم.