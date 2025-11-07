كازاخستان تنضم مبدئياً لـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".. وتوقع اتفاقيات مع واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كازاخستان عن موافقتها المبدئية للانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم"، لتكون بذلك أول دولة تنضم إليها خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكازاخستانية "كازينفورم".

جاء هذا الإعلان في أعقاب محادثة هاتفية مشتركة جرت في البيت الأبيض بين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية "أكوردا".

وفي بيان نشر على منصة "تروث سوشيال"، وصف الرئيس الأميركي المحادثات بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام، وأكد أن حفل توقيع رسمي سيعقد قريبا.

من جانبه، نقل "أكوردا" عن الرئيس توكاييف تأكيده على أن انضمام بلاده يهدف للمساهمة في الحد من المواجهات وتعزيز الحوار، موضحا أن هذه الخطوة تعد امتدادا طبيعيا لدبلوماسيتها متعددة الأطراف ولا تؤثر على التزاماتها الثنائية مع أي دولة.

وتأتي هذه التطورات في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس توكاييف إلى واشنطن، عقد خلالها محادثات مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، حيث أكد الأخير التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها الإستراتيجية الشاملة مع كازاخستان، وفقا لـ "كازينفورم".

كما رحب الجانبان بتوقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار أميركي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعادن الحيوية.