وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ7

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى منطقة نياغرا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) برئاسة كندا.
وسيناقش الاجتماع التحديات العالمية في مجالي الاقتصاد والأمن، بما فيها القضايا التي تمس الأمن البحري، وأمن الطاقة، والمعادن الحيوية.
