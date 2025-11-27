أمن الدولة: توقيف مطلوبَين في بعلبك وضبط أسلحة حربية وعتادًا عسكريًا

افادت المديرية العامة لأمن الدولة بأنه "في إطار متابعتها المستمرة لظاهرة ​السلاح المتفلّت​، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك ـ الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ 26/11/2025 في مدينة بعلبك، كلًّا من اللبنانيَّين (ع.ص.) الملقّب بـ"الديك" والمطلوب بعدّة مذكرات توقيف، و(م.ط.)، وقد ضبطت أسلحة حربية ومماشط وعتادًا عسكريًا وأجهزة لاسلكية". واشارت الى انه "أجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص".

