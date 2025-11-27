شيخ العقل التقى النائب ابو الحسن ووفداً من "مركز الحوار المريمي": لزيارة البابا لاوون اهمية كبيرة للبنان

استقبل ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، وفداً من المركز الحبري للحوار الإسلامي – المسيحي لدى الفاتيكان الذي نظّمته الاكاديمية الحبرية المريمية للحوار الإسلامي – المسيحي في الفاتيكان، والذي اختتم بلقاء البابا لاوون الرابع عشر في حاضرة الفاتيكان وتسليمه رسائل خاصة من رؤساء الطوائف الإسلامية في لبنان، الى جانب الفعالية الذي اظهرها المؤتمر على مستوى تعزيز القيم الانسانية، وثقافة الحوار، وبناء جسور التلاقي والمساحات المشتركة بين المذاهب.

ونوّه شيخ العقل "بكل المساعي الحثيثة والجهود المبذولة الآيلة لإنجاح الزيارة المقررة لقداسة الحبر الأعظم لهذا الوطن، بما يمثل من مميزات وتعددية ورسالة حضارية للشرق والغرب، وأهمية ورمزية تلك الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي يقاسيها الوطن، واختياره له ضمن أولى جولاته الخارجية".

واعتبر ان "الحوار سبيل أساسي لترسيخ القيم الروحية والوطنية، الذي يجب ان يسود دائماً لحماية مجتمعاتنا من الانقسامات وعوامل التفرقة والتفكك، وصون ​الوحدة الوطنية​ والتضامن الداخلي والأهلي والاحترام المتبادل والعيش الواحد المشترك".

كذلك نوّه الشيخ أبي المنى بتلك "الجهود على مستوى التواصل بين المذاهب، وإقامة المؤتمرات والمنتديات الهادفة لترسيخ تلك ​القيم الإنسانية​ وبناء جسور التلاقي وعلى المشتركات بين جميع الأديان".

في سياق منفصل، عقد شيخ العقل اجتماعاً مع مجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة جدول الاعمال وموازنة العام 2026

وكان شيخ العقل قد استقبل في دارته في شانيه امين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، بحضور رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس الشيخ فادي العطار.