خامنئي: حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت من إيران يجب أن تستمر

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، إلى أنّ "حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت من إيران يجب أن تستمر".
ولفت، في كلمة متلفزة حول آخر تطورات في إيران والمنطقة والعالم، إلى أنّ "إيران تقف أمام المتغطرسين في العالم وتؤسس جبهة تسمى جبهة المقاومة، ودولتنا بحاجة إلى التعبئة أكثر من أي بلد آخر".
