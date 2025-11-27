ميرتس: أوكرانيا ستحتاج إلى قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية بعد إبرام أي اتفاق سلام مع روسيا

اشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس الى أن "​أوكرانيا​ ستحتاج إلى قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية بعد إبرام أي اتفاق سلام مع روسيا"، مناديا بضرورة عدم إجبار كييف على التخلي عن أراض.

وشدد ميرتس على أن "المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية على المحك، وقال إن الضمانات المتعلقة بالأمن قيد النقاش مع الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وأضاف "تحتاج أوكرانيا إلى قوات مسلحة قوية، وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام، فستظل أوكرانيا بحاجة إلى قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية موثوقة من شركائها".

واعتبر ميرتس ان "لهذا السبب نناقش أيضا الحجم المستهدف المستقبلي للجيش الأوكراني"، مضيفا أنه من السابق لأوانه مناقشة أي نشر لقوات دولية.