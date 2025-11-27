الجيش في غينيا بيساو منع التظاهرات والمسيرات بعد الانقلاب ورفع حظر التجول

أعلن الجيش في ​غينيا بيساو​ "منع أي تظاهرة أو مسيرة أو إضراب أو عمل من شأنه أن يزعزع السلام والاستقرار" غداة الانقلاب العسكري الذي نفّذه، لكنه رفع حظر التجول الليلي الذي فرضه في اليوم السابق.

وقالت القيادة العسكرية العليا التي استولت على السلطة بينما كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 23 تشرين الثاني، إنها "قررت إعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة فورا من أجل العودة إلى العمل بشكل طبيعي"، بحسب ما جاء في بيان.