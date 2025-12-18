تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان

شن الجيش الإسرائيلي، مداهمة واسعة على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات، وكانت هناك قوات خاصة إسرائيلية، مدعومة بتعزيزات عسكرية، اقتحمت الحي الشرقي من المدينة، وحولت أحد المنازل إلى موقع عسكري، فيما جرى احتجاز عدد من المدنيين واستجوابهم ميدانيًا.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين إسرائيليين غير شرعيين أضرموا النار في مركبتين مملوكتين لفلسطينيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران منازل. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد ملحوظ لعنف المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة.

حصيلة التصعيد

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. ووفق معطيات فلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1097 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأُصيب نحو 11000 آخرين، فيما بلغ عدد المعتقلين قرابة 21000 خلال الفترة ذاتها، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين.

موقف قانوني

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا اعتبرت فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعت إلى إخلاء جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في تأكيد على مخالفة هذه الأنشطة للقانون الدولي.

رفض واشنطن

ودبلوماسيًا، شددت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية.

تسارع الاستيطان

ومن جانبه، دان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الأمم المتحدة رصده عام 2017. وأوضح أن العمليات الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية تسببت في خسائر بشرية كبيرة، ونزوح واسع، ودمار ملحوظ، لا سيما في مخيمات اللاجئين، معتبرا أن استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي فيها يمثل انتهاكا لالتزامات إنهاء الاحتلال غير الشرعي.

قلق بريطانيا

وبدورها، أدانت بريطانيا ما وصفته بالعنف غير المسبوق الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية. وأعرب القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة عن قلق لندن البالغ إزاء تصاعد هذه الاعتداءات وتأثيرها السلبي على فرص السلام، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

إدانة سعودية

وفي السياق نفسه، أدانت المملكة العربية السعودية مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، مشددة على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة جهودها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.