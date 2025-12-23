بوتين يؤكد التزام روسيا بحماية حقوق ومصالح مواطنيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل كل الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة.

وقال بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع المدعي العام ألكسندر جوتسان، «يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن «هذه مهمة بالغة الأهمية»، مؤكداً أن هيئة الرقابة تواجه تحديات عديدة. واجتمع بوتين، اليوم الثلاثاء، مع المدعي العام لروسيا الاتحادية، حيث يعد هذا أول لقاء منذ تعيين جوتسان رئيساً للهيئة الرقابية القضائية في سبتمبر الماضي.

وشهد اللقاء مناقشة أولويات مكتب المدعي العام للفترة الحالية.

وسجل الخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، الجمعة الماضية، مع الرئيس بوتين، رقماً قياسياً في عدد الاستفسارات المرسلة.

وقالت مديرة الحوار بيريزوفسكايا خلال الخط المباشر، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي للحديث عن نتائج العام 2025، نحن لدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء.