السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك التابعة لإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وتجدد المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، مشددة استنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق معبرةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، مع وافر تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع.



