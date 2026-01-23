ترامب: روسيا وأوكرانيا ترغبان باتفاق لإنهاء الحرب

الرياص - اسماء السيد - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيسين الروسي والأوكراني أبديا رغبتهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن محادثات ثلاثية مرتقبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ستُعقد مع روسيا والولايات المتحدة في دولة الإمارات، وذلك بعد لقائه بالرئيس الأمريكي في دافوس.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام بعد محادثات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يتوجه فريقنا الآن إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع الجانبين الأمريكي والروسي. ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور وسنقرر الخطوات التالية".

ومع تسارع وتيرة المفاوضات الدبلوماسية، وصف ترامب لقاءه مع زيلينسكي بالجيد، وتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتكوف، الذي اتجه إلى موسكو برفقة صهر ترامب ستيف كوشنر، أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وقال قبل مغادرته المنتجع السويسري: "أعتقد أننا حصرنا الأمر في قضية واحدة، وقد ناقشنا مختلف جوانبها، وهذا يعني أنها قابلة للحل".

لم يُدلِ مبعوث ترامب بأي تفاصيل حول النقطة العالقة المتبقية، لكن زيلينسكي أوضح لاحقاً أن الوضع المستقبلي لشرق أوكرانيا هي القضية التي لا تزال عالقة.

وأوضح زيلينسكي أن المحادثات المقررة في الإمارات ستشمل روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مضيفاً أن "على الروس أن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات، وليس أوكرانيا فقط".

وقال زيلينسكي للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "المسألة برمتها تتعلق بالأرض. هذه هي القضية التي لم تُحل بعد"، مضيفاً أن المحادثات الثلاثية قد تُقدّم للطرفين "خيارات بديلة".

ويتمثل المقترح الأمريكي بشأن منطقة دونباس الصناعية في قلب أوكرانيا، في إنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح مقابل ضمانات أمنية لكييف.

وقال ويتكوف: "إذا أراد الطرفان حل هذه المسألة، فسنتوصل إلى حل"، موضحاً أنه سيتوجه إلى أبو ظبي بعد موسكو، حيث سيعقد فريق العمل اجتماعات لمناقشة القضايا العسكرية والازدهار الاقتصادي.

كما صرّح زيلينسكي للصحفيين بأنه توصل إلى اتفاق مع ترامب بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا في حال إبرام اتفاق.

ولم يُفصح عن تفاصيل، لكنه قال إن الاتفاق سيُعرض على الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني قبل التوقيع عليه.

وعلى الرغم من قوله إن "تحالف الراغبين"، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، قد نشر قوات على الأرض لمراقبة الاتفاق، إلا أنه أصرّ على ضرورة وجود ضمانة من ترامب: "لا توجد ضمانات أمنية فعّالة بدون الولايات المتحدة".

في وقت سابق، استغل الرئيس الأوكراني خطابه في دافوس لانتقاد حلفائه الأوروبيين لافتقارهم إلى "الإرادة السياسية" لاتخاذ إجراءات ضد روسيا.

وقال: "هناك جدال داخلي لا ينتهي، وأمور لم تُذكر، تمنع أوروبا من التوحد والتحدث بصراحة كافية لإيجاد حلول حقيقية"، مُقارناً ذلك بالولايات المتحدة في عهد ترامب.

وأضاف: "الرئيس ترامب يُحب نفسه، ويقول إنه يُحب أوروبا، لكنه لن يُصغي إلى أوروبا وهي على هذا النحو".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع على هامش دافوس

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني سافر ليلاً للوصول إلى دافوس. وكان قد ألغى رحلته في البداية لمعالجة تداعيات الغارات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في كييف، والتي تسببت في انقطاع التدفئة والمياه والكهرباء عن مناطق واسعة من العاصمة خلال أقسى شتاء شهدته البلاد منذ ما يقارب أربع سنوات من الحرب الروسية الشاملة.

ولا تزال آلاف المباني السكنية بدون تدفئة.

وصرح زيلينسكي الشهر الماضي بأن الخطة الأمريكية المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب جاهزة بنسبة 90 في المئة، وبأن موقف أوكرانيا من دونباس، شرقي أوكرانيا، يختلف عن موقف روسيا.

وكجزء من الخطة الأمريكية المكونة من 20 بنداً، عرض زيلينسكي سحب القوات من منطقة دونيتسك التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها، والتي تشكل 25 في المئة من مساحتها، على امتداد يصل إلى 40 كيلومتراً (25 ميلاً)، لإنشاء منطقة اقتصادية في دونباس، شريطة أن تحذو روسيا حذوها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، إن المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستستمر "حول القضية الأوكرانية وقضايا أخرى ذات صلة"، وامتنع عن الإفصاح عن مدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق على غرار ما أعرب عنه ويتكوف.

وهناك مخاوف) من أن بوتين يطمح إلى السيطرة على المنطقة بأكملها، وقد أحرزت القوات الروسية تقدماً بطيئاً في الشرق خلال العام الماضي.

ومن بين النقاط الخلافية الرئيسية الأخرى التي أبرزها زيلينسكي الشهر الماضي، قضية السيطرة المستقبلية على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الضخمة، التي استولت عليها روسيا في مارس/آذار 2022.

وقد مازح زيلينسكي قائلاً إنه يأمل أن تكون الإمارات على علم بالاجتماع المزمع عقده، لكنه ذكر أسماء بعض كبار مسؤوليه في الفريق الأوكراني المشارك، في دلالة على جدية المحادثات.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، يجري محادثات بالفعل مع مسؤولين أمريكيين في دافوس، إلى جانب كيريلو بودانوف، رئيس مكتب زيلينسكي، والمفاوض ديفيد أراخاميا، على أن ينضم إليهم رئيس الأركان العامة، أندري هناتوف.