النار تحاصر جنوب أوروبا.. الحرائق تلتهم الغابات والمنازل

سرعة انتشار الحرائق

عشرات الحرائق في إيطاليا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - اشتعلت العديد من الحرائق في أنحاء مختلفة من جنوب أوروبا يوم الأربعاء، خصوصًا في محيط مدريد في إسبانيا، وفي منطقتَي كالابريا وصقلية في إيطاليا، وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا.في إسبانيا، أوعزت السلطات بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو التي تبعد 75 كيلومترًا عن العاصمة، فيما يهدد حريق هائل المنازل، وأُرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المناطق محذرة من الحريق.ويمتد الحريق الجديد، فيما يكافح مئات الإطفائيين حريقًا هائلًا آخر أتى على مساحة شاسعة تقع على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال مدريد.واندلعت العديد من الحرائق في إسبانيا خلال الأيام الماضية، وتنتشر حرائق الغابات هذه بسرعة مدفوعة بموجة الحر التي تخنق البلاد منذ يومين.والحريق الأكبر يستعر في الجهة المقابلة لمدريد، وتحديدًا في مقاطعة جوادالاخارا على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة، وقد أتى على 32 ألف هكتار منذ يوم الخميس الماضي.ودمر حريق هائل نحو 15 ألف هكتار الأسبوع الماضي في مقاطعة سرقسطة (شمال شرق)، بينما أودى حريق آخر بحياة 13 شخصًا قبل ذلك بأيام قليلة في مقاطعة ألميريا (جنوب شرق).وفي جنوب إيطاليا، تشتعل عشرات الحرائق في غابات ومناطق حرجية في جزيرة صقلية مؤجَّجة برياح حارة، وأعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي مقتل إطفائي إيطالي يوم الأربعاء في أثناء مكافحته النيران.كما سُجّل أكثر من 160 حريقًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في كالابريا المجاورة.وفي فرنسا، كافح الإطفائيون يوم الأربعاء حريقين كبيرين أحدهما في مقاطعة جيروند (جنوب غرب) حيث اجتاح حريق كبير أكثر من 1000 هكتار شمال حوض أركاشون وما زال يواصل تمدده، والآخر في مقاطعة فار (جنوب شرق) حيث توقف توسع النيران بعدما أحرقت 2500 هكتار.وأجبرت الحرائق مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم كإجراء احترازي.وأوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن أكثر من 12500 حريق اندلع منذ مطلع العام، احترق خلالها 44 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق ما سُجّل عام 2022 حين اجتاحت الحرائق جنوب غرب البلاد.