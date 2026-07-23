استمرت 16 يومًا.. فرنسا تواجه ثالث أطول موجة حر مسجلة منذ عام 1947

موجات الحر في فرنسا

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الاحترار المناخي

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد شهدت ثالث أطول موجة حر مسجلة منذ بدء توثيق البيانات المناخية عام 1947، بعدما استمرت 16 يومًا متواصلة خلال الفترة من 4 إلى 19 يوليو 2026.وأوضحت المصلحة أن موجة الحر الأخيرة تعادلت في مدتها مع موجات شهدتها فرنسا في أغسطس 2003 وصيفي 2018 و2025، كما أنها تمثل ثالث موجة حر تضرب البلاد منذ بداية عام 2026 وفي أقل من شهرين.ولا يزال الرقم القياسي لأطول موجة حر مسجلًا باسم موجة يوليو 1983 التي استمرت 23 يومًا، تليها موجة يوليو 2006 التي دامت 21 يومًا، فيما ارتفع عدد موجات الحر المسجلة في فرنسا إلى 53 موجة منذ بدء الرصد المناخي.وخلال ذروة الموجة الأخيرة، بلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني، الذي يعتمد على قياسات 30 محطة مرجعية موزعة في أنحاء البلاد، نحو 28.1 درجة مئوية، متجاوزًا المعدلات الموسمية بأكثر من سبع درجات مئوية.ورغم طول مدتها، أشارت الأرصاد الفرنسية إلى أن الموجة الأخيرة كانت أقل شدة من موجة الحر التي شهدتها البلاد بين 17 و30 يونيو الماضي، والتي سجل خلالها متوسط المؤشر الحراري الوطني 30 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 29.4 درجة مئوية والمسجل في يوليو 2019.وأكدت مصلحة الأرصاد أن تزايد وتيرة موجات الحر يعكس تسارع تأثيرات الاحترار المناخي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف موجات الحر الـ53 التي سجلتها فرنسا وقعت بعد عام 2010، في دلالة على تنامي الظواهر المناخية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة.