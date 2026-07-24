أمطار اجتاحت الولاية.. مقتل شخصين جراء فيضانات مفاجئة في ويست فرجينيا

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:46 صباحاً كتب شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما جراء فيضانات مفاجئة تسببت بها أمطار غزيرة اجتاحت ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، وفق ما أعلنه مكتب حاكم الولاية.ولم تكشف السلطات عن هوية الضحيتين أو تفاصيل وفاتهما، فيما تُعد الحالتان أول وفيات مؤكّدة ناجمة عن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار وصل معدلها إلى نحو 18 سنتيمترًا في بعض المناطق.