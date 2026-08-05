توقيف مسلح الأحد في ملعب غولف تابع لترامب في كاليفورنيا قبيل زيارة للرئيس

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - أوقف رجل مسلح الأحد في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الموقع مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة لوس أنجليس في بيان.وأثار الرجل الشبهات لأنه "شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، وبدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني"، وفق البيان.