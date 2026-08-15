ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل، اليوم السبت، في جنوب لبنان إلى 11 شخصا على الأقل، في إحدى أعنف الهجمات منذ بدء تطبيق اتفاق إطار تم التوصل إليه بين البلدين في 20 يونيو الماضي بوساطة أميركية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية إن واحدة من الغارات الجوية التي استهدفت منزلا على أطراف قرية "الأنصار" أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين. والغارة الثانية التي استهدفت قرية "دير الزهراني"، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأعلنت إسرائيل والحكومة اللبنانية "اتفاقا إطاريا" في 26 يونيو الماضي يضع خطة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، مقابل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

ويشمل الاتفاق أيضا انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية والسيطرة عليها من قبل الجيش اللبناني.

وشدد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، خلال لقائه أمس الجمعة ميشال عيسى السفير الأميركي في لبنان، والجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان، وعلى توسيع نطاق المناطق التجريبية التي نصّ عليها اتفاق الإطار.