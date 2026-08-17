إندونيسيا تواصل البحث عن ناجين بين أنقاض الزلزال القوي

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل رجال الإنقاذ في شرق إندونيسيا اليوم الاثنين تمشيط المباني المنهارة بحثا عن أي شخص قد لا يزال عالقا تحت الأنقاض في أعقاب ​الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا.

وكانت كارثة السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقي ​هي الأكثر فتكا في البلاد منذ الزلزال الذي وقع ​عام 2022 ‌وأودى بحياة المئات في جاوة الغربية. ⁠وبلغ ​العدد الرسمي للقتلى 53 شخصا حتى وقت متأخر من أمس الأحد.

كما تسبب الزلزال في انهيارات أرضية وإغلاق الطرق في جميع أنحاء الإقليم الواقع في أقصى جنوب إندونيسيا، بما في ذلك منطقتي سيكا ‌ومانجاراي. وتم إجلاء الآلاف، خشية حدوث هزات ارتدادية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن رئيس وكالة الجيوفيزياء أن الأقليم سجل ما ​يقرب من 1600 هزة ارتدادية حتى اليوم الاثنين.

وأبلغت الوكالة عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة في منطقة ناجيكيو، بالقرب من بؤرة الزلزال الأولية، صباح اليوم الاثنين.

وقالت السلطات إن عمليات البحث ستستمر اليوم الاثنين. وقال مدير مكتب الإنقاذ ‌في ماوميري، عاصمة سيكا، لرويترز ​اليوم الاثنين إن عمليات البحث ستركز على المراقبة الجوية للبحث عن أي مفقودين. وأضاف أنه لم ترد أي تقارير ​عن مفقودين ولا توجد ‌عقبات تعرقل ⁠عملية البحث.