هتبقى احلى من صافيناز .. وصفة جهنمية ضعي ملعقة من النشا والخل سيجعلك كأنك شابه مهما كان عمرك فوق 60 هترجعي شباب!

عدن - ياسمين التهامي - وصفة جهنمية ضعي ملعقة من النشا والخل سيجعلك كأنك شابه مهما كان عمرك فوق 60 هترجعي شباب!

2023/10/14 الساعة 06:58 مساءً

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حث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح الوجه والجسم والتخلص من السواد والبقع الداكنة الموجودة في مناطق الحساسة وتحت الإبط ومنطقة الكوع واستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بواسطة النشا والخل فتعد تلك الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من التصبغات وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من من خلال هذا المقال. وصفة النشا والخل تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي. معلقة من الخل. معلقة من النشا. معلقة من عصير الليمون. معلقة من زيت الزيتون. معلقة من الزبادي. طريقة تحضير الوصفةتحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي. نحضر وعاء ونضع به النشا وزيت الزيتون والزبادي والخل والليمون ونقلب المكونات جيدا حتى تختلط سويا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على المناطق المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ التخلص من البقع الموجودة في الوجه والجسم من أول استخدام. فوائد وصفة النشا والخل عندما نستخدم تلك الوصفة نحصل على الكثير من الفوائد وهي: تساعد على تفتيح البشرة. تساعد على النضارة والحيوية. تساعد على التخلص من التجاعيد بسبب تواجد النشا بها. تساعد على التخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم. تساعد على توحيد لون البشرة. تساعد على التخلص من التصبغات الموجودة في المناطق الحساسة. تساعد على تفتيح منطقة الركبة والكوع. تعمل على تنعيم البشرة والجلد من أول استخدام. نصائح لتفتيح الجسم توجد بعض النصائح التي تساعد على تفتيح الجسم وسوف نوضحها من خلال الآتي. يجب الاستحمام بشكل يومي. الحرص على استخدام الفوط القطنية في تنشيف الجسم والمناطق الحساسة. الحرص على استخدام كريمات الترطيب الخاصة بالجسم. الحرص على استخدام وصفة النشا والخل للتفتيح بشكل دائم. وصفة جهنمية ضعي ملعقة من النشا والخل سيجعلك كأنك شابه مهما كان عمرك فوق 60 هترجعي شباب!