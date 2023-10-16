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عدن - ياسمين التهامي - واتساب يتوقف على هذه الهواتف بداية من 24 أكتوبر| هل موبايلك منهم ؟ تعرف على نوع اصدار هاتفك!

أعلنت شركة واتساب أن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض أجهزة أندرويد هذا الشهر، وستفقد الخطوة الجديدة المستخدمين إمكانية تبادل الرسائل ابتداءً من 24 أكتوبر، وستؤثر هذه التغييرات على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولن يتأثر مالكو iPhone بها، حيث سيحتاج تطبيق WhatsApp إلى إصدار أندرويد 5.0 على الأقل للعمل، وسيتم إنهاء الدعم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 – المسمى أيضًا بأندرويد Jelly Bean. توقف واتساب على هذه الهواتف اقراء ايضاً : وستضطر المستخدمون الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، والتي قد تشمل نماذج من Samsung وSony وHTC وLG، إلى تحديث هواتفهم أو استبدالها بأخرى جديدة، وقال واتساب في موقعه على الإنترنت: “سيتم دعم إصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد فقط اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023″، و”عند التحقق من حسابك، يجب أن يكون هاتفك قادرًا على استقبال رسائل SMS أو مكالمات هاتفية”، “ولا نقبلإذا كنت ترغب في معرفة إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك، يمكنك اتباع هذه الخطوات: افتح الإعدادات. انزل إلى الأسفل وابحث عن حول الهاتف. يجب أن تجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك في هذا المكان.

يجب أن يكون إصدار أندرويد 5.0 أو أعلى. يرجى ملاحظة أن نظام التشغيل أندرويد 4.1 – المعروف باسم Jelly Bean – صُدر قبل حوالي عشر سنوات، وأوقفت Google دعمها له، مما يجعل استخدامه خطيرًا، ولا تحصل البرامج غير المحصولة على تحديثات ضرورية لإصلاح أية ثغرات أمنية قد تظهر، والتي قد يستغلها المخترقون. قائمة الهواتف التي لن تدعم واتساب بعد 24 أكتوبر Nexus 7 (upgradable to Android 4.2) Samsung Galaxy Note 2 HTC One Sony Xperia Z LG Optimus G Pro Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation Motorola Droid Razr Sony Xperia S2 Motorola Xoom Samsung Galaxy Tab 10.1 Asus Eee Pad Transformer Acer Iconia Tab A5003 Samsung Galaxy S HTC Desire HD LG Optimus 2X Sony Ericsson Xperia Arc3 إنشاء حسابات جديدة على أجهزة WiFi فقط.”

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