شبوة.. نقابة المهن التعليمية تدشن إضراباً شاملاً احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، تدشين إضراباً شاملاً في كل مدارس المحافظة بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف مرتب شهر ديسمبر وعدم صرف العلاوات السنوية.



جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع عقده مجلس قيادة فرع النقابة أمس الاثنين، لمناقشة أوضاع المعلمين في ظل تأخر صرف مرتب شهر ديسمبر الفائت وعدم صرف بعض العلاوات السنوية المعلن عنها من قبل وزير المالية.



وأوضحت النقابة أنه ونظراً للوضع المعيشي الذي يعاني منه القطاع التربوي والتعليمي وانهيار العملة المحلية وتأخر صرف مرتب ديسمبر وعدم صرف بعض العلاوات السنوية التي أعلن وزير المالية صرفها في وقت سابق، قرر الاجتماع الإضراب العام والشامل ابتداءً من اليوم الثلاثاء.



وشدد البيان على أن إضراب المعلمين لن يُرفع إلاّ بعد صرف مرتب شهر 12 والعلاوات السنوية.



وأمس الاثنين، دشن معلمو العاصمة المؤقتة عدن، إضراباً شاملاً وذلك على خلفية تأخر صرف مرتب شهر ديسمبر.



