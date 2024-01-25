على خلفية الهجمات ضد السفن.. عقوبات أمريكية بريطانية تستهدف 4 قياديين حوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض واشنطن ولندن عقوبات على 4 قياديين حوثيين على خلفية "دعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري".



وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "إجراء اليوم يستهدف 4 أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية رهائن".



وأضاف البيان أن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".



ونقل عن وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان إي. نيلسون قوله إن "الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات".

وشملت العقوبات محمد العاطفي الذي يسمى بوزير الدفاع لدى الحوثيين، ومحمد فضل عبد النبي المعروف بقائد القوات البحرية لدى الحوثيين، ومحمد علي القادري الذي يطلق عليه الحوثيون تسمية قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لدى الحوثيين.



وفي السابع عشر من يناير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تصنيف جماعة الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، مصنفة بشكل خاص بعد هجمات مسلحيها على طرق الملاحة العالمية.



المصدر: الأناضول + الحرة