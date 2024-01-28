الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ما هو المبلغ الذي يجنيه النجم "رونالدو" من الإعلانات؟ " مجلة أمريكية" تكشف رقم صادم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المبلغ الذي يجنيه النجم "رونالدو" من الإعلانات؟ " مجلة أمريكية" تكشف رقم صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما هو المبلغ الذي يجنيه النجم "رونالدو" من الإعلانات؟ " مجلة أمريكية" تكشف رقم صادم

الأحد 28 يناير 2024 الساعة 14:08

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قيمة دخل لاعب النصر كرسيتانو رونالدو من الإعلانات عام 2023.

 

وحسب التقرير، احتل رونالدو المرتبة الثانية في دخل الإعلانات في العالم عام 2023، بقيمة 60 مليون دولار.واحتل الارجنتيني ليون لاعب اوكلاند سيتي الأمريكي المرتبة الأولى بقيمة 70 مليون دولار.

 

وجاء في المرتبة الثالثة البرازيلي لاعب نادي الهلال بقيمة 32 مليون دولار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا