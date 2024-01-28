شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المبلغ الذي يجنيه النجم "رونالدو" من الإعلانات؟ " مجلة أمريكية" تكشف رقم صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما هو المبلغ الذي يجنيه النجم "رونالدو" من الإعلانات؟ " مجلة أمريكية" تكشف رقم صادم الأحد 28 يناير 2024 الساعة 14:08 كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قيمة دخل لاعب النصر كرسيتانو رونالدو من الإعلانات عام 2023. وحسب التقرير، احتل رونالدو المرتبة الثانية في دخل الإعلانات في العالم عام 2023، بقيمة 60 مليون دولار.واحتل الارجنتيني ليون ميسي لاعب اوكلاند سيتي الأمريكي المرتبة الأولى بقيمة 70 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثالثة البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال بقيمة 32 مليون دولار.