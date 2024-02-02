عدن - ياسمين التهامي - بعد الاعتداء على الطالبة السعودية… السفارة السعودية تصدر بيان شديد اللهجة لهذه الدولة!!

الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 16:31

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء على طالبة في إحدى المدارس في شيكاغو بأمريكا وسط مزاعم بأنها طالبة سعودية.

سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن أصدرت بيانا نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر) عقّبت فيه على ما يتم تداوله، وقالت: “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة ’اكس‘ بشأن تعرض طالبة في احدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية)”.وتابعت : “تفيد أنه بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير الى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية اي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها”.وأضافت: “ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة”.