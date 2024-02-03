شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات ثانوية بلقيس في زيارة لمعهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . الغيضة/ لميس الأصبحي. نفذت طالبات ثانوية بلقيس للبنات في مدينة الغيضة محافظة المهرة زيارة إلى مقر مبنى معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة برفقة فريق من معلمات المدرسة. هدفت زيارة الطالبات المنتسبات للقسم العملي، إلى التعرف عن قرب على بعض الاجهزة و المعدات الطبية التي تتواكب مع التطور التكنولوجي الحديث لما لها علاقة ببعض مواضيع المنهج الذي يتم تدريسه، حيث كان في استقبالهن الدكتور عبدالله بازغيفان عميد المعهد و معه الدكتور حسن الشيباني، نائب العميد للشؤون الأكاديمية و الذي نقلا لهم شكر كافة أعضاء هيئة التدريس على هذه الزيارة العلمية لخلق روح التعاون بين المعهد و المدرسة،ثم بعد ذلك طافت الطالبات على قاعات جامعة العلوم والتكنولوجيا و المعهد و مركز الاستشارات و التنمية وتعرفت الطالبات على المعامل و المختبر و الصيدلية الخاصة بالمعهد. و قال عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي د. عبدالله بازغيفان يحتوي المعهد على تخصصات مختبرات ومساعد طبيب و تمريض و صيدلة و قد تخرج من المعهد كوادر صحية متميزة تعمل في الميدان. و من جهته قدم رئيس قسم المختبر الدكتور/علي الكازمي، شرح حول مكونات الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية، والبلازما، وتحدث الكازمي حول فصائل الدم و انواعها و خصائصها و مميزات كل فصيلة و أهمية معرفة فصيلة كل شخص و كيف يتم التبرع بالدم و غيره. و اختتمت الزيارة بتقديم شهادات شكر و عرفان مقدمة من إدراة مدرسة ثانوية بلقيس للبنات إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا و معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي عرفانا منهم على حسن الاستقبال و كرم الضيافة متمنين لهم التوفيق والنجاح الدائم.