رئيس وزراء قطر يحذر من "تداعيات كارثية" لوقف تمويل الأونروا

حذر رئيس وزراء قطر، وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، من "التداعيات الكارثية" التي ستترتب على وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



وذكر بيان للخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن شدد خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك على "الدور المهم الذي تقوم به أونروا في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان".



وحذّر آل ثاني من "التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة"، داعياً إلى "الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التي طاولت عدداً من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق".



وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".



كذلك جرى "مناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق قطاع غزة كافة".



وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى السبت، "27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.



المصدر: الأناضول