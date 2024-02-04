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عدن - ياسمين التهامي - ملعقة من الفازلين للبشرة لنعومة وترطيب بدون كريمات أو تقشير بخلطة سحرية

تتساءل الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لترطيب البشرة حيث تعاني الكثير منهم من جفاف البشرة وخاصة في فصل الشتاء ويسبب ذلك الجفاف ألم شديد وملمس غير مرغوب به، وتعد وصفة الفازلين من الوصفات الهامة والفعالة في ترطيب البشرة حيث يحتوي الفازلين على الكثير من الخصائص المفيدة للبشرة وسوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضير وصفة الفازلين.وصفة الفازلين للبشرة

يعمل الفازلين على علاج الكثير من مشاكل البشرة وخاصة الجفاف ويعطيها ترطيب ونضارة ونعومة جيدا وتحتوي تلك الوصفة على مكونات فعالة للبشرة وتعمل على ترطيبها جيدا، ويتم تحضير وصفة الفازلين من خلال استخدام المكونات التالية:

المكونات:

بياض بيضة.

معلقة كبيرة من الفازلين.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:المكونات:

بياض بيضة.

معلقة كبيرة من الفازلين.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

أولا: ضعي بياض البيضة في وعاء عميق وقومي بخفقها جيدا حتى يصبح الخليط كثيف، وبعد ذلك ضعي معلقة كبيرة من الفازلين واستمري بتقليبهم جيدا حتى يختلطوا.

ثانيا: وبعد ذلك اضيفي بعض من قطرات عصير الليمون واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات، وضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تماما ويصبح الوجه مشدود بالكامل.ثالثا: ثم اشطفي وجهك جيدا باستخدام الماء الفاتر وقومي باستخدام تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد ماسك الفازلين للبشرة

يمتلك ماسك الفازلين وبياض البيض والليمون الكثير من الفوائد للبشرة حيث يحتوي كل مكون من المكونات على مواد مفيدة للبشرة بشكل كبير، وتتمثل تلك الفوائد فيما يأتي:يعمل الفازلين على حماية البشرة والتخلص من الجفاف الموجود بها من خلال ترطيبها جيدا ويجعل البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد.

يعمل بياض البيض على تجديد الخلايا الموجودة في البشرة وتنظيفها بشكل كبير وجعلها خالية من الشوائب حيث يحتوي البيض على بروتين بكمية كبيرة.

يعمل عصير الليمون على تفتيح البشرة والقضاء على البقع الموجودة بها ويقلل من ظهور التجاعيد وينقي البشرة من السموم الموجودة بها، حيث إنه يحتوى على خصائص تساعد على ذلك.

يحبس الفازلين الرطوبة الموجودة في البشرة نظرا لأنه يحتوي على مكونات تحافظ على رطوبة البشرة ونعومتها ولذلك يجب استخدام الوصفة باستخدام.