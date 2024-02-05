بلينكن وكاميرون يبحثان الوضع في البحر الأحمر على وقع هجمات الحوثيين المستمرة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر، والإجراءات المتخذة ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران جراء هجماتها المستمرة ضد سفن الشحن.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم (الأحد) مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وناقش معه الوضع في البحر الأحمر وحرب غزة وقضايا أخرى مشتركة.



وفي الجانب اليمني، أكد البيان أن الجانبان ناقشا الوضع في البحر الأحمر والتحرك الدولي لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن.



وجاءت المحادثات بعد عملية مشتركة للقوات الأمريكية والبريطانية ليل السبت/ الأحد، استهدف 36 هدفاً عسكرياً في 13 موقعًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وحسب بيان مشترك للدولتين فإن الهجمات ركزت على أهداف في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واستخدمت لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وشملت (العديد من منشآت التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات).



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ورداً على ذلك يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الماضي، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

