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عدن - ياسمين التهامي - أكثر من 13 فرصة استثمارية : أمانة الحدود الشمالية تخاطب المستثمرين في السعودية

أعلنت أمانة الحدود الشمالية السعودية والممثلة في بلدية الشعبة عن طرحها ما يصل إلى 13 فرصة استثمارية مختلفة في عدة مواقع، وهي الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها من خلال منصة فرص.

والمواقع الاستثمارية التي أعلنت عنها جاءت على النحو التالي: “إنشاء وتشغيل وصيانة 3 محطات وقود وملاحقها على مساحة؛ الأولى بمساحة 2,304 أمتار مربعة، والثانية بمساحة 3,240 مترًا مربعًا، والثالثة بمساحة 1,414.42 مترًا مربعًا، ومدة العقد لكل منها 20 عامًا، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مسلخ على مساحة 3,900 متر مربع ومدته 5 أعوام، كذلك إنشاء وتشغيل عدد 2 كوفي شوب وجبات سريعة بمساحة كل منهما 100 متر مربع، ومدة عقديهما 10 أعوام”.وأكملت ما أعلنت عنه بقول: “تشمل تشغيل حديقة وكوفي على مساحة 1,965 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل مستودع تعبئة غاز على مساحة 1,359.36 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل أسواق تجارية على مساحة 750 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي على مساحة 4,526 مترًا مربعًا، ومدة العقد 20 عامًا، وإنشاء وتشغيل قصر أفراح على مساحة 5,250 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل صراف آلي على مساحة 100 متر مربع، ومدة العقد 15 عامًا، وإنشاء وتشغيل فرع مصرف على مساحة 4,100 متر مربع، ومدة العقد 15 عامًا”.وقد دعت الأمانة جميع الراغبين في التقديم على هذه الفرص إلى الاهتمام بمعرفة التفاصيل الخاصة بالمنافسة من خلال الولوج إلى بوابة الاستثمار فرص والبدء في المشاركة.