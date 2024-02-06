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عدن - ياسمين التهامي - كريم من الصيدلية هيجيب من الأخر تبييض وتفتيح فوري للبشرة مش هتصدقي نتيجته

تعانى الكثير من النساء من مشاكل البشرة الكثيرة وتبحث عن طرق جديدة لتبيض البشرة واستخدام كريمات ومواد تفتيح تساعدها على ذلك، ومن أفضل وأهم المواد التي تستخدم في التفتيح هو كريم جليسوليد الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحتوي على العناصر اللازمة لصحة البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على خطوات عمل خلطات كريم جليسوليد لتبييض البشرة وكيفية الاستخدام بشكل تفصيلي.خلطة كريم جليسوليد مع النشا لتبييض البشرة

إليكم الخطوات للحصول على طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبيض البشرة ويتمثل ذلك في إتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

3 ملاعق صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد.

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.طريقة التحضير:

في البداية نضع في وعاء عميق كريم جليسوليد مع النشا ونقوم بخلطهم جيدًا ثم نضيف زيت جوز الهند بالتدريج حتى يتم تكون خليط كالعجين.

بعد ذلك يفرد الخليط على البشرة ونتركه لمدة ساعة.

ثم تغسل البشرة بالماء البارد ثم نقوم ب التنشيف بمنشفة ناعمة.خلطة كريم جليسوليد مع الليمون لتبييض البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 حبة كبيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير وعاء عميق نضع فيه كريم جليسوليد مع العسل ونقوم بالتقليب ثم نضيف زيت الزيتون ونقوم بعصر الليمون ونخلط جميع المكونات حتى تمتزج معًا.

نضع هذا الخليط على البشرة ونقوم بفرده ونتركه لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ ثم نقوم بتنشيفها ونضع مرطب.

وفي نهاية المقال قمنا بالتعرف على خطوات عمل خلطات كريم جليسوليد بمواد طبيعية لتبييض البشرة ويجب الاستمرار عليها أسبوعياً أكثر من مرة للحصول على بشرة أكثر نضارة ولتوحيد لون البشرة بالشكل المطلوب