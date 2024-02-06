عدن - ياسمين التهامي - بدون ذرة خجل .. مذيع كويتي شهير يقوم بعمل مخجل وغير لائق ومحرم شرعا؟

الثلاثاء 6 فبراير 2024 الساعة 12:29

أثار المذيع الكويتي صالح الراشد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر يرتدي ملابس غريبة تشبه النساء.

ونشر الراشد عبر حسابه على سناب شات صورا ظهر فيها يرتدي شورت أسود يشبه "التنورة" القصيرة فوق الركبة مع جوارب طويلة وبالطو مفتوح من الأماموأحدثت إطلالة الراشد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت أغلب التعليقات تنتقده وتشبهه ملابسه بالنسائية.