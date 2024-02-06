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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مشهور سعودي ذهب لعمل إعلان لأحد التجار فتورط بجريمة مخلة بالشرف!!

كشف المحقق بالنيابة العامة “أحمد المقحم” تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”، وهي من الجرائم الجسيمة والمخلة بالشرف في المملكة العربية السعودية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية:” مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن يستغل هذا النشاط أن يكون وسيلة لتمرير الأموال المجرمة”.وأضاف:” لدينا مشهور تورط في جريمة” غسل أموال”، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري أن يعلن له، وبعد ذلك تفاجأ أن مندوب يسلمه قيمة الإعلان، وكان المبلغ “كاش” بعشرات الآلاف”، لافتا إلى أن المشهور عندما ذهب لإيداع المبلغ في حسابه تفاجأ أن المبلغ زائد قرابة الثلث، وعندما تحدث مع صاحب المنتج قال له الأمر بسيط إذا أودعت المبلغ نعطيك رقم حساب تحول عليه المبلغ الزائد.

ولفت إلى أن المشهور قام بتحويل المبلغ، وبعد ذلك تبين التحويل كان لشركة من أكبر الشركات أو الكيانات المشهورة في نشاط غسل الأموالوأضاف، عند التحقيق مع المشهور، أوضح أنه ليس هناك ما يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ عليه، ولم يوثق أي شيء خاص بالإعلان، مشيرا إلى أنه ساهم من خلال حساب بنكي إلى تحويل أموال لكيان مشبوه.

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