شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الملياردير السعودي الذي فاز بقلب فنانة مصرية مقابل مهر 18 مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من هو الملياردير السعودي الذي فاز بقلب فنانة مصرية مقابل مهر 18 مليون دولار