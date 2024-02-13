شكرا لبحثكم عن خبر القاضي صباح علواني تلتقي رئيس مركز المرأة بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

التقت عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي "صباح أحمد العلواني" اليوم الإثنين، في مكتبها بالعاصمة عدن، رئيسة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن الدكتورة "هدى علي علوي".

وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع المرأة وتمكينها من حقوقها في مختلف مؤسسات الدولة، وأكدت القاضي صباح، دعمها لمركز المرأة ولمنتسبيه من النساء الأكاديميات والعاملات، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب النساء سواء في القطاعين الحكومي والخاص أو في منظمات المجتمع المدني.

وأضافت القاضي صباح العلواني، أن مجلس القضاء الأعلى أعطى المرأة حقها في التمكين والمشاركة في صنع القرار إيماناً منه بقدرة النساء على أداء دورهن بأكمل وجه كما أوضحت أن مجلس القضاء أدخل الأجندة الوطنية للمرأة والأمر والسلام حيز التنفيد وأشرك نساء العدالة في المناصب القيادية في قطاعات السلطة القضائيه بمختلف هيئاتها وكذا في المعهد العالي القضاء.

ومن جانبها نوّهت الدكتورة هدى علوي، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة تمكين النساء في مختلف القطاعات، وجددت تهانيها للقاضي صباح العلواني، كونها أول امرأة تصل إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى، بجدارتها ونشاطها الدائم في كافة المحافل.

وقالت رئيسة مركز المرأة، إن القاضي صباح العلواني، هي نموذج فخر واعتزاز لنا جميعاً نظراً لما تتمتع به من مهارات ومعايير مكنتها للوصول إلى هذا المكان الذي تستحقه.

حضر اللقاء، د. "ندى السيد حسن" قيادية في مركز المرأة وأستاذة العلوم البيئية في كلية العلوم بجامعة عدن، والأستاذة "دعاء عيدان" مديرة إدارة النوع الاجتماعي لنشاط المجتمع المدني في مركز المرأة.