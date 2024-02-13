الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة خارجية روسيا الاتحادية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤

التقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، الكساندر كشناك رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة خارجية روسيا الاتحادية.

وناقش اللقاء، الذي حضره تيمور زابيروف سفير روسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من قسم اليمن والخليج في وزارة الخارجية الروسية، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادنا، وفرص إحلال سلام دائم من خلال عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

حضر اللقاء محمد الغيثي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة بمجلس القيادة الرئاسي، وعمرو البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثل الرئيس للشؤون الخارجية، والدكتور ناصر الخبجي رئيس الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.