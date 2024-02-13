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عدن - ياسمين التهامي - نهاية قاسية ومؤلمة لأشهر نجم كروي إماراتي .. لن تصدق ماذا حدث له؟

ظهر اللاعب الإماراتي اليمني الاصل عمر عبد الرحمن، المعروف باسم عموري، في مقطع فيديو وهو يلعب البلوت مع أصدقائه.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار تعليقات الجماهير على حالة اللاعب ومستقبله الكروي.عموري، الذي كان يلعب مع نادي الوصل، بدا مرتاحًا وسعيدًا في الفيديو، وهو يتجاوب مع موثق المقطع ويبتسم أثناء تصويره.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم الآسيوية والإماراتية، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016.عموري بدأ مسيرته الكروية مع الهلال السعودي، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي، حيث حقق معه العديد من الألقاب المحلية والقارية.

كما لعب مع الهلال والجزيرة وشباب الأهلي في فترات سابقة.

ويمتلك عموري سجلًا مميزًا مع المنتخب الإماراتي، حيث شارك في 72 مباراة وسجل 11 هدفًا.يذكر أن عموري تعرض لإصابات متكررة في الرباط الصليبي، أثرت على مستواه ومشاركته في المباريات.

وكان آخر ظهور رسمي له مع الوصل في يناير الماضي، حيث شارك في 10 مباريات ولم يسجل أي هدف وبعدها اعلن نادي الوصل تخليه عن عموري واصبح بلا نادي .