الجيش الأمريكي: تدمير وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون صاروخ باليستي

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال الجيش الأمريكي، إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.



وذكرت في منشور على منصة إكس “بالإضافة إلى ذلك… دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين”.



ولفت البيان "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".