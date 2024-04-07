صعدة.. قيادة محور آزال العسكري تحتفي بتخرج 50 حافظاً للقرآن الكريم

أقامت قيادة محور آزال بمحافظة صعدة، مساء الأحد، أمسية رمضانية احتفاءً بتخرج 50 حافظًا للقرآن الكريم من منتسبي المحور، تحت شعار "رمضان شهر القرآن".



وشارك في الأمسية، عبر تقنية الاتصال المرئي، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، وحضرها مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، وعدد من القيادات العسكرية بمحور آزال.



وفي كلمته، هنأ رئيس هيئة الأركان العامة قيادة محور آزال وضباط وصف وجنود المحور بمناسبة تخرج 50 حافظاً لكتاب الله.



وقال بن عزيز، إن هذا العمل مفخرة لنا جميعاً في القوات المسلحة اليمنية، لافتاً إلى أهمّية هذه الفعاليات التي تخدم الدين والعقيدة الصحيحة وتعود بالنفع على الإنسان في الدنيا والآخرة.



ومن جانبه، شدد مدير دائرة التوجيه المعنوي في كلمة له، على أهمية تصحيح مسار وجهات المقاتلين، بحيث يجمع المقاتل بين الرباط والنضال ومواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والعقيدة الصحيحة.



وأكد الأشول على أهمية الاهتمام بالجوانب التوعوية والقانونية والوطنية ليكون المقاتل على دراية ومعرفة صحيحة.



وقال: "هدفنا واحد ومعركتنا واحدة وعدونا واحد هو تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية"، مضيفاً: موعدنا صنعاء وسنقيم الحفل العسكري في ميدان التحرير بإذن الله.



وإلى ذلك، ألقى العميد علي النجار، أحد ضباط المحور، كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، على اهتمامهم ودعمهم المستمر للقوات المسلحة اليمنية التي تواجه المشروع الحوثي الإيراني.



وأكد العميد النجار، أن الانتصارات قادمة وستعود الجمهورية اليمنية إلى حاضنتها العربية على يد القوات المسلحة على امتداد مسرح العمليات في الجمهورية.

